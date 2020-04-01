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«Крылья Советов» могут ликвидировать из-за долгов

«Крылья Советов» могут ликвидировать из-за долгов
«Крылья Советов» могут ликвидировать из-за долгов
Футбол / РПЛ 0

Специалисты Счётной палаты Самарской области пришли к выводу, что финансирование «Крыльев Советов» из бюджета региона не приносит должных результатов. По их словам, больше четырёх лет размер долгов «Крыльев» превышает стоимость всего имущества клуба.

«Общие доходы клуба на 80% состоят из средств областного бюджета. Это идёт вразрез с тенденцией по снижению финансирования спортивных организаций. При этом, несмотря на все усилия минспорта по привлечению спонсоров и инвесторов, расходы на содержание клуба постоянно растут.

Несмотря на увеличение активов баланса, стоимость чистых активов остаётся отрицательной. По закону это может привести к принудительной ликвидации клуба», — цитирует представителей Счётной палаты 63.ru.

«Крылья Советов», набрав 22 очка в 22 матчах, занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Хуже самарской команды в нынешней кампании выступает только грозненский «Ахмат» (20 очков).

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Это коснётся всех профессиональных команд Приморского края.
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