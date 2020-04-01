Жена легенды сборной Турции Рюшту рассказала о борьбе мужа с коронавирусом

Ишил Речбер, жена бывшего вратаря сборной Турции Рюшту Речбера, в своём «инстаграме» рассказала о симптомах и борьбе с коронавирусом, которым заразился её муж.
«Последние 72 часа были трудными. Надеюсь, дальше будет лучше. Бесконечная благодарность всем, кто с нами. Это борьба организма с новым вирусом, который мутировал и по-прежнему неизвестен нашему телу. Не убеждайте себя, что у вас просто симптомы простуды. Если вам повезло, у вас есть время, которое нельзя терять.
Очень важно как можно быстрее установить диагноз. Вирус не находится в горле и в носу много дней и быстро перемещается туда, где ему больше нравится, – в лёгкие. Там он быстро распространяется, и начинается пневмония. После этого первые трое суток критически важны. Температура растёт, появляются странные симптомы, которых никогда раньше не было. Слабость, потеря аппетита. Кожа и губы становятся серыми. Дыхание учащается и становится сбивчивым, нескончаемый кашель, человек не может говорить, пульс перестаёт быть стабильным», — написала Ишил в своём «инстаграме».
- 1 апреля 2020
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