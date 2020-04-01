Главный тренер «Крыльев Советов» не боится, что клуб могут ликвидировать

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович сказал, что не переживает из-за новостей о возможной ликвидации клуба.
Ранее специалисты Счётной палаты Самарской области сообщили, что больше четырёх лет размер долгов «Крыльев» превышает стоимость всего имущества клуба.
«Да, я видел новость о возможной ликвидации клуба. Я этого не боюсь и уверен, что «Крылья» будут существовать. Этот вопрос решается другими людьми, а мне ничего по этому поводу не говорили. Самара любит «Крылья Советов», и я говорю это не только потому, что я тренер этого клуба», — сказал Божович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
«Крылья Советов», набрав 22 очка в 22 матчах, занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
- 1 апреля 2020
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