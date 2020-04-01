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Главный тренер «Крыльев Советов» не боится, что клуб могут ликвидировать

Главный тренер «Крыльев Советов» не боится, что клуб могут ликвидировать
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович сказал, что не переживает из-за новостей о возможной ликвидации клуба.

Ранее специалисты Счётной палаты Самарской области сообщили, что больше четырёх лет размер долгов «Крыльев» превышает стоимость всего имущества клуба.

«Да, я видел новость о возможной ликвидации клуба. Я этого не боюсь и уверен, что «Крылья» будут существовать. Этот вопрос решается другими людьми, а мне ничего по этому поводу не говорили. Самара любит «Крылья Советов», и я говорю это не только потому, что я тренер этого клуба», — сказал Божович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

«Крылья Советов», набрав 22 очка в 22 матчах, занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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