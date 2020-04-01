Сульшер попросил жён игроков «Манчестер Юнайтед» помочь своим мужьям поддерживать форму

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал о тренировках футболистов клуба в условиях карантина.

«У игроков «Юнайтед» есть индивидуальные программы тренировок и диеты. Этот период можно использовать для работы над чем-то особенным, что будет полезно для их ролей и задач.

Недавно я тренировался в саду с детьми, мы отрабатывали удары. Наши нападающие сейчас должны делать то же самое или работать над передвижением.

У большинства футболистов «Юнайтед» есть хорошие условия и большие сады. Надеюсь, их жёны и подружки смогут помочь им несколькими пасами и кроссами», — приводит слова норвежского специалиста пресс-служба «красных дьяволов».

Ранее жена полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба во время челленджа попала туалетной бумагой в лицо маленькому сыну.