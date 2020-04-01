Самедов: не думаю, что «Крылья Советов» ликвидируют. Самара — футбольный город

Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Александр Самедов прокомментировал информацию о возможной ликвидации самарского клуба из-за долгов.
«Очень жаль, если такое произойдёт, потому что это хороший клуб с традициями. Да и Самара – футбольный город. Надеюсь, что этого не произойдёт. Я не знаю, как там сейчас обстоят дела с финансовой точки зрения и кого можно продать, чтобы эти проблемы преодолеть. Сам клуб и город жалко, повторюсь, если такое произойдёт. Но я думаю, что всё будет хорошо и до такого не дойдёт.
Также хочется думать, что в такое время эта проблема не коснётся других российских клубов. Проблемы, конечно, есть у всех, но они решаемы. Если клубы хотят выходить в Премьер-Лигу, играть в ней, а потом через год-два вылетают, это уже их проблемы. Хочется, чтобы именно таких случаев было меньше», — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 1 апреля 2020
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