Глава FIFPro: почему стандарты Беларуси так сильно отличаются от стандартов других стран?

Генеральный секретарь Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) Йонас Баер-Хоффманн рассказал о ситуации с чемпионатом Беларуси, в котором продолжают проходить матчи, несмотря на пандемию коронавируса.

«Мы призываем Беларусь принять те же меры предосторожности, что были приняты в остальном мире. Честно говоря, я не понимаю, почему там продолжают играть. Почему их стандарты так сильно отличаются от стандартов других стран? Не думаю, что кто-то может это объяснить. Здравый смысл должен подсказать, что нужно принять меры. И мы будем наставить на этом. С нами связывались футболисты, которые обеспокоены сложившейся ситуацией», — приводит слова Баер-Хоффманна Goal.

Напомним, чемпионат Беларуси стал главной темой понедельничного номера испанской газеты Marca. На первой полосе журналисты разместили высказывание президента страны Александра Лукашенко с советом пить водку для защиты от коронавируса.