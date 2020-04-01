Агент Рыжикова: ликвидация «Крыльев» — полная чушь. Это лицо области, кто позволит?

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы вратаря «Крыльев Советов» Сергея Рыжикова, прокомментировал информацию о возможной ликвидации самарского клуба из-за долгов.
«Ликвидация «Крыльев Советов»? Это полная чушь, её даже комментировать не хочется. Я понимаю, если бы такое заявление сделал губернатор Азаров, а тут какие-то специалисты областной счётной палаты! Кто им позволит ликвидировать клуб, который является лицом области и в который столько средств вложено? В том числе федеральных. Один только самарский стадион, на постройку которого к ЧМ-2018 потрачено сотни миллионов долларов, не должен простаивать. Кто будет заполнять стадион? Может, счётная палата там на газоне разместится – непонятно.
В Самаре некоторые ветки исполнительной власти в какой-то параллельной реальности живут. Они же проверяли контракт Рыжикова, и назывались цифры, которые не имеют ни малейшего соответствия с зарплатой вратаря. Были и другие выпады в сторону самарского клуба. По-моему, они носят регулярный характер, но после этого ничего не происходит.
Долги? Послушайте, у нас все футбольные клубы в той или иной степени являются убыточными. Ни один не выходит даже на самоокупаемость. И большинство из них, так же как «Крылья», живут на бюджетные средства. Это же не повод ликвидировать футбол как данность? Президент страны всегда подчёркивал важность развития как профессионального, так и массового спорта в стране. И никакой коронавирус этого не изменит», — приводятся слова Сафонова на сайте телекомпании «Новый век».
- 1 апреля 2020
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