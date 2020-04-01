BeFoot: а вы дату видели? Конечно же, ответ Жиру на слова Бензема — наша выдумка

Французский сайт BeFoot сообщил, что комментарий нападающего лондонского «Челси» Оливье Жиру в адрес форварда мадридского «Реала» Карима Бензема является первоапрельской шуткой.

«Окей, парни. А вы дату видели? Сегодня 1 апреля, так что, конечно же, эти слова — наша выдумка. Карим, это просто маленькая шутка, и Оливье, надеемся, ты не подашь на нас в суд», — говорится в сообщении издания.

Ранее Бензема, отвечая на вопрос о сравнении с бывшим партнёром по национальной команде, сказал: «Не путайте Формулу-1 с картингом».

В фейковом ответе нападающего «Челси» было написано следующее: «Люди говорят, что нельзя сравнивать болид Формулы-1 с картом. Единственное, что могу сказать по этому поводу, — это то, что я чемпион мира. Довольно неплохо для карта».