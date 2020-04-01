«Зенит» опубликовал первый выпуск нового шоу PES BATTLE

«Зенит» на своём официальном канале в YouTube опубликовал первый выпуск нового шоу PES BATTLE.
Участие в выпуске приняли комментатор Геннадий Орлов, полузащитник петербургского клуба Даниил Шамкин, защитник Илья Скроботов и приглашённые блогеры — братья Левины.
В конце ролика сине-бело-голубые решили провести конкурс. Для участия в нём болельщикам предлагается выкладывать видео с хэштегом #PESBATTLE2020, где они играют в eFootball PES2020, празднуют победу или как комментируют матч, чтобы выиграть призы от сине-бело-голубых и Konami. Самые креативные могут оказаться в шоу PES BATTLE и сразиться с игроками.
Видео доступно на канале «Зенита» в YouTube.
«Зенит», набрав 50 очков в 22 турах, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
- 1 апреля 2020
-
17:47
-
17:32
-
17:30
-
17:17
-
17:15
-
17:12
-
16:57
-
16:41
-
16:39
-
16:09
-
16:08
-
15:53
-
15:47
-
15:41
-
15:17
-
15:10
-
14:52
-
14:31
-
14:19
-
14:00
-
13:44
-
13:39
-
13:32
-
13:10
-
13:08
-
12:36
-
12:22
-
12:12
-
12:06
-
11:52
-
11:31
-
11:14
-
10:58
-
10:56
-
10:23