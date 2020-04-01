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«Зенит» опубликовал первый выпуск нового шоу PES BATTLE

«Зенит» опубликовал первый выпуск нового шоу PES BATTLE
Футбол / РПЛ 0

«Зенит» на своём официальном канале в YouTube опубликовал первый выпуск нового шоу PES BATTLE.

Участие в выпуске приняли комментатор Геннадий Орлов, полузащитник петербургского клуба Даниил Шамкин, защитник Илья Скроботов и приглашённые блогеры — братья Левины.

В конце ролика сине-бело-голубые решили провести конкурс. Для участия в нём болельщикам предлагается выкладывать видео с хэштегом #PESBATTLE2020, где они играют в eFootball PES2020, празднуют победу или как комментируют матч, чтобы выиграть призы от сине-бело-голубых и Konami. Самые креативные могут оказаться в шоу PES BATTLE и сразиться с игроками.

Видео доступно на канале «Зенита» в YouTube.

«Зенит», набрав 50 очков в 22 турах, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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