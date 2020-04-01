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Черчесов показал, как он поддерживает форму в условиях карантина

Черчесов показал, как он поддерживает форму в условиях карантина
Футбол / Сборная России 0

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что в условиях карантина он поддерживает форму дома на беговой дорожке.

«В период карантина стараюсь с пользой проводить время дома», — написал Черчесов в своём «инстаграме», прикрепив фотографию тренировки.

Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством российская национальная команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года. Также Черчесов вывел сборную России в финальную стадию чемпионата Европы—2020. Впрочем, турнир был перенесён на 2021 год из-за коронавируса. Россияне попали в одну группу со сборными Бельгии, Дании и Финляндии. Стартовый матч на турнире российская сборная должна провести с Бельгией.

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