Черчесов показал, как он поддерживает форму в условиях карантина

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что в условиях карантина он поддерживает форму дома на беговой дорожке.

«В период карантина стараюсь с пользой проводить время дома», — написал Черчесов в своём «инстаграме», прикрепив фотографию тренировки.

Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством российская национальная команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года. Также Черчесов вывел сборную России в финальную стадию чемпионата Европы—2020. Впрочем, турнир был перенесён на 2021 год из-за коронавируса. Россияне попали в одну группу со сборными Бельгии, Дании и Финляндии. Стартовый матч на турнире российская сборная должна провести с Бельгией.