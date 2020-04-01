АПЛ и испанская Примера готовы проводить матчи сезона-2019/2020 в сентябре

УЕФА провёл телеконференцию с 55 национальными ассоциациями, на которой были обсуждены вопросы, касающиеся приостановки сезона из-за коронавируса, сообщает AS.

УЕФА по-прежнему настроен доиграть матчи нынешней кампании. Представители испанской Примеры и английской Премьер-лиги заявили о готовности проводить встречи даже в сентябре, но они отказались пожертвовать ради этого кубковыми турнирами.

Стороны решили освободить первую неделю июня от товарищеских матчей национальных команд, чтобы получить дополнительную неделю для клубного сезона.

Одной из главных проблем являются контракты игроков и тренеров, которые рассчитаны до 30 июня 2020 года. УЕФА хочет автоматически продлить их до конца этой кампании. При этом Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) предупредила, что в таком случае нужно продлить соглашения всех игроков, а не только тех, кого хотят сохранить клубы.