«Вдох, выдох». Роналду показал пресс на тренировке

Нападающий туринского «Ювентуса» и национальной команды Португалии Криштиану Роналду на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фото без футболки, сделанное в ходе тренировки.

На снимке португалец прислонился к стене и закрыл глаза. «Вдох, выдох. Оставайтесь активными», — подписал футболист фото.

Роналду призывал людей не покидать свои дома из-за пандемии коронавирусной инфекции и помогать работникам здравоохранения, которые спасают жизни.



Форвард в рамках челленджа «Оставайся дома» также показал своим детям, как нужно пользоваться дезинфицирующим средством для рук. Португалец наносил на ладони детям дезинфицирующий гель, после чего они очищали им руки. Видео, которое Роналду опубликовал в «сториз» своего «инстаграма», можно посмотреть на «Чемпионате».