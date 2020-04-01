В семье защитника тульского «Арсенала» Бауэра родился третий ребёнок

Защитник тульского «Арсенала» Роберт Бауэр в третий раз стал отцом. Его жена Ларош родила девочку, которую назвали Алия.
«Роберт Бауэр – многодетный папа! У Роберта и его супруги Ларош родилась девочка, третья дочка в семье. Новорождённую назвали Алия. От души поздравляем молодых родителей с этим замечательным событием. Пусть Алия растёт здоровой и счастливой!» — сообщается в официальном «твиттере» тульского клуба.
Бауэр перешёл в «Арсенал» летом 2019 года из бременского «Вердера» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 24-летний футболист принял участие в 14 матчах Российской Премьер-Лиги (12 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, отдал одну результативную передачу, а также получил три жёлтые и одну красную карточки.
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