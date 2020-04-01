Гарай объявил об окончании изоляции после заражения коронавирусом

Защитник «Валенсии» Эсекьель Гарай сообщил, что его изоляция от семьи, связанная с заражением коронавирусом, завершилась.

«Ещё один шаг! И хотя мы не можем целоваться и обниматься, мы вместе. Празднуем, что изоляция закончилась. Счастливы, потому что сегодня ещё один шаг — это победа. Мы следуем медицинским показаниям: после пребывания в изоляции следует продолжать соблюдать карантин ещё 14 дней, сохраняя дистанцию и надевая маски для лица», — написал Гарай на своей странице в «Инстаграме».

Ранее Гарай опубликовал видео, где он танцует в костюме тигра под ремикс песни Дженнифер Лопес Love Don't Cost a Thing.

15 марта у 33-летнего аргентинца выявили коронавирус. Гарай также восстанавливается после травмы колена.



Аргентинец перешёл в «Валенсию» в сентябре 2016 года из петербургского «Зенита», в составе которого выиграл чемпионат и Кубок России. Гарай выступал также за мадридский «Реал», «Расинг» из Сантандера и португальскую «Бенфику».