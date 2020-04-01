Шюррле прогулялся с семьёй во время карантина. У игрока «Спартака» новая причёска

Нападающий московского «Спартака» Андре Шюррле на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фото, на котором он с женой и ребёнком совершает прогулку.
На снимке видно, что форвард коротко пострижен. «Немного погуляли и домой», — написал Шюррле.
В Германии действует карантин: закрыты все общественные заведения и большинство магазинов, собираться в группы свыше двух человек запрещено. Также нельзя посещать парки и другие места для прогулок. В стране зафиксировано более 73 тыс. заражённых коронавирусом.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, во всём мире вирусом заразилось более 885 тыс. человек. Число погибших превысило 44 тыс. человек. Напомним, из-за пандемии коронавируса были приостановлены ведущие футбольные чемпионаты Европы.
20 марта сообщалось, что Шюррле вернулся из Германии в Москву. Нападающий московского «Спартака» показал, как тренируется дома в условиях карантина. Видео доступно на «Чемпионате».
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