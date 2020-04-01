«Рубин» отпустил игроков до 30 апреля

Тренерский штаб казанского «Рубина» принял решение прекратить индивидуальные тренировки на клубной базе и отпустить игроков до 30 апреля, сообщается на официальном сайте клуба.
«Все игроки получили индивидуальные программы и будут заниматься самостоятельно в режиме самоизоляции. Сроки самоизоляции будут корректироваться в зависимости от текущей эпидемиологической обстановки и сроков возобновления сезона.
Напомним, что для всех граждан Татарстана введён режим самоизоляции, покидать место самоизоляции не рекомендуется, за исключением крайней необходимости. Будьте дома вместе с «Рубином», — сообщает пресс-служба клуба.
Ранее стало известно, что футболисты «Спартака» продолжат поддерживать форму в домашних условиях. Предварительно тренировки основной команды красно-белых возобновятся 4 мая.
- 1 апреля 2020
-
19:08
-
19:02
-
18:45
-
18:40
-
18:27
-
18:26
-
18:13
-
18:06
-
17:54
-
17:47
-
17:32
-
17:30
-
17:17
-
17:15
-
17:12
-
16:57
-
16:41
-
16:39
-
16:09
-
16:08
-
15:53
-
15:47
-
15:41
-
15:17
-
15:10
-
14:52
-
14:31
-
14:19
-
14:00
-
13:44
-
13:39
-
13:32
-
13:10
-
13:08
-
12:36