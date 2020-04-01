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«Рубин» отпустил игроков до 30 апреля

«Рубин» отпустил игроков до 30 апреля
Футбол / РПЛ 0

Тренерский штаб казанского «Рубина» принял решение прекратить индивидуальные тренировки на клубной базе и отпустить игроков до 30 апреля, сообщается на официальном сайте клуба.

«Все игроки получили индивидуальные программы и будут заниматься самостоятельно в режиме самоизоляции. Сроки самоизоляции будут корректироваться в зависимости от текущей эпидемиологической обстановки и сроков возобновления сезона.

Напомним, что для всех граждан Татарстана введён режим самоизоляции, покидать место самоизоляции не рекомендуется, за исключением крайней необходимости. Будьте дома вместе с «Рубином», — сообщает пресс-служба клуба.

Ранее стало известно, что футболисты «Спартака» продолжат поддерживать форму в домашних условиях. Предварительно тренировки основной команды красно-белых возобновятся 4 мая.

Футболисты «Спартака» останутся на карантине до 4 мая
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