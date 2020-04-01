«А что, Супермен с пузиком бывает?» Кокорин потроллил сына
Нападающий «Сочи» Александр Кокорин на своей странице в «Инстаграме» опубликовал видео, на котором пошутил над своим двухлетним сыном Майклом.
Футболист поговорил с сыном, который в футболке Супермена смотрел мультики.
«Сына, а что, Супермен поправился?» — спросил Кокорин. «Да», — ответил ребёнок. «Он с пузиком бывает? Ну покажи пузико. У него же пресс был, у Супермена», — сказал футболист. «Он уже не летает», — заявил Майкл.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Ранее Кокорин сообщил, что у его сына Майкла появился свой профиль в социальной сети «Инстаграм». Футболист попросил пользователей подписаться на сына.
Кокорин женат на певице Дарье Валитовой. 4 июня 2017 года у пары родился сын Майкл.
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