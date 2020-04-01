Тетрадзе: рано оценивать Тедеско. Но считаю, что российские тренеры не уступают европейцам

Бывший главный тренер «Анжи» Омари Тетрадзе поделился мнением о работе наставника «Спартака» Доменико Тедеско.

«Давать оценку его работе пока преждевременно. Он пришёл в команду в ходе первенства, к которому игроков готовил Олег Кононов и проявить себя до зимнего перерыва вряд ли имел возможность. Этой весной было сыграно всего три тура, и делать выводы тоже неуместно. Не случись паузы в чемпионате, сейчас уже можно было бы говорить о его работе в «Спартаке» более предметно, но по итогам всего трёх-четырёх матчей делать это неправильно.



Что касается самого факта приглашения Тедеско, то говорить мы можем всё что угодно, но реальный ответ на вопрос о целесообразности приглашения этого специалиста может дать только спартаковское руководство. На мой взгляд, российские тренеры ни в чём не уступают европейским коллегам. Другое дело, что отношение к иностранцам у нас несколько иное — тренеры-легионеры застрахованы контрактом, им создают все условия, которые те не стесняются требовать выполнять. А отечественные специалисты часто оказываются загнанными в жёсткие рамки, не имея никакого карт-бланша», — приводит слова Тетрадзе «Московский комсомолец».