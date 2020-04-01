Дибала: сказал Роналду: «Мы в Аргентине слегка ненавидим тебя за твою фигуру»
Нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала рассказал, как в шутку поговорил с партнёром по команде Криштиану Роналду.
«Я сказал ему: „Криштиану, мы в Аргентине слегка ненавидим тебя за твою фигуру, за то, как ты себя ведёшь, даже за то, как ты ходишь. Правда, ты удивил меня. Я увидел в тебе кое-что ещё“, — цитирует Дибалу Mundo Deportivo.
В январе Роналду и Дибала случайно поцеловались, празднуя гол «Ювентуса» в матче с Пармой (2:1). На 58-й минуте, когда счёт был 1:1, Криштиану вывел свою команду вперёд после передачи Пауло. Португалец и аргентинец в обнимку побежали праздновать взятие ворот и, поворачиваясь друг к другу, случайно поцеловались. Момент попал на камеру одного из болельщиков и стал популярным в социальных сетях.
Роналду и Дибала случайно поцеловались, празднуя гол «Ювентуса». Фото
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