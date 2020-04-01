РФС приостановил все футбольные соревнования в России до 31 мая

Президент РФС Александр Дюков заявил, что все футбольные соревнования в стране приостановлены как минимум до 31 мая.
«РФС полностью поддерживает решения УЕФА, принятые сегодня после консультаций с национальными ассоциациями. На данный момент базовым признан вариант, при котором все чемпионаты будут доиграны. Понятно, что эпидемиологическая ситуация в странах различная, сейчас предполагается возобновить национальные турниры в начале или конце июня.
Бюро исполкома РФС продлило ограничения на проведение футбольных соревнований до 31 мая. Этот шаг логичен и соответствует мерам, которые принимает правительство нашей страны. Таким образом, с учётом доигровки чемпионата старт нового сезона будет перенесён на середину августа или середину сентября», — приводит слова Дюкова пресс-служба РФС.
17 марта РФС официально объявил о приостановке всех футбольных соревнований в России до 10 апреля.
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