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«Есть примеры «Барселоны» и «Спартака». В РФС прокомментировали снижение зарплат игроков

«Есть примеры «Барселоны» и «Спартака». В РФС прокомментировали снижение зарплат игроков
Футбол / РПЛ 0

Президент РФС Александр Дюков высказался о ситуации с временным снижением зарплат футболистов из-за пандемии коронавируса.

«Важная тема – контракты футболистов. Бюро РФС признаёт эпидемию коронавируса форс-мажорным обстоятельством, соревнования приостановлены по не зависящим от кого-либо причинам, тут нет вины клубов или организаторов соревнований.

Мы считаем, что с учётом этого фактора сторонам надо прийти к компромиссу. Есть примеры «Ювентуса», «Барселоны», «Спартака», где игроки и клубы договорились о существенном снижении зарплат за период без игр. Мы также ждём решения ФИФА по вопросам сроков сезона, трансферных окон и возможности продления контрактов игроков», — приводит слова Дюкова пресс-служба РФС.

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