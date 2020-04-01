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Прядкин: не хотим подвергать риску здоровье болельщиков и всех участников матчей

Прядкин: не хотим подвергать риску здоровье болельщиков и всех участников матчей
Футбол / РПЛ 0

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин прокомментировал решение РФС о приостановке всех футбольных соревнований в России до 31 мая.

«Данное решение принято с учётом эпидемиологической ситуации и необходимо для борьбы с распространением COVID-19. Мы не хотим подвергать риску здоровье болельщиков и всех участников матчей.

На данный момент мы не планируем досрочного завершения чемпионата и хотим, чтобы при подготовке к его возможному возобновлению все клубы были в равных условиях.

Основным приоритетом Российской Премьер-Лиги всегда являлись здоровье и безопасность болельщиков.
Данное решение является необходимой мерой, которая позволит преодолеть временные сложности.
Мы надеемся на понимание и серьёзное отношение со стороны болельщиков и клубов в борьбе с распространением COVID-19. Мы все должны объединиться и быть максимально ответственными в сложившейся ситуации», – приводит слова Прядкина пресс-служба РПЛ.

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