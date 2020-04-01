«Мы были в шоке». Сын экс-форварда «Амкара» Якубко вылечился от коронавируса

Сын бывшего нападающего «Амкара» Мартина Якубко переболел коронавирусом.

«Ребёнок уже переболел коронавирусом. Он вылечился. Мы сделали тесты. У всех членов семьи – отрицательные результаты. Всё в порядке. Как проходит тест? Это мазок из горла и носа. Ты подъезжаешь на машине. И даже выходишь из машины. Подходит медсестра, берет анализ. И уезжаешь. Через день результаты.



Как протекала болезнь? Симптомы, как у гриппа: кашель, температура. Мы были в шоке. В нашем городе не было коронавируса. Это был первый случай в нашем городе (Прешов, Словакия). Удивительно: у моего ребёнка был позитивный тест, а у остальных – негативный.

И он никуда не выезжал, за границей не был. Мы в шоке, где он мог подхватить эту болезнь. У него была температура четыре дня. И кашель неделю. Потом остаточный кашель. Сейчас все в порядке. Слава Богу! Мы вообще думали, что это простуда. Лечили сиропами, сбивали температуру. Короче, как при гриппе. А потом доктор прописал антибиотики: температура прошла", — приводит слова Якубко журналист Анар Ибрагимов на своём канале в «Яндекс.Дзен».



В России Мартин выступал за «Сатурн» из Раменского, «Химки», «Москву», столичное «Динамо» и «Амкар».