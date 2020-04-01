Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Зенит» ведёт переговоры с командой и тренерским штабом о сокращении зарплаты

«Зенит» ведёт переговоры с командой и тренерским штабом о сокращении зарплаты
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что клуб ведёт переговоры с командой о снижении зарплат на период карантина из-за пандемии коронавируса.

«Временная остановка соревнований лишила всю спортивную индустрию большей части дохода, экономические сложности коснулись всех без исключений, очевидно, что даже лидеры европейского футбола вынуждены предпринимать антикризисные меры. Например, в «Барселоне» зарплаты игрокам сократили до 70%. Мы тоже прорабатываем комплекс мер по снижению расходов клуба.

Каждый в „Зените“ осознает серьезность ситуации и ее возможные последствия: все понимают, что временное снижение зарплат мера необходимая, но эффективная — она поможет сохранить финансовую стабильность клубов и лиг. Это касается не только игроков, но и клуба в целом.

Сейчас мы находимся на этапе переговоров с командой и тренерским штабом, по клубу оптимизационные процессы уже запущены», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Чонтофальски: благодаря деньгам от «Зенита» я пожил красиво
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020