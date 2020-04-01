«Зенит» ведёт переговоры с командой и тренерским штабом о сокращении зарплаты

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что клуб ведёт переговоры с командой о снижении зарплат на период карантина из-за пандемии коронавируса.
«Временная остановка соревнований лишила всю спортивную индустрию большей части дохода, экономические сложности коснулись всех без исключений, очевидно, что даже лидеры европейского футбола вынуждены предпринимать антикризисные меры. Например, в «Барселоне» зарплаты игрокам сократили до 70%. Мы тоже прорабатываем комплекс мер по снижению расходов клуба.
Каждый в „Зените“ осознает серьезность ситуации и ее возможные последствия: все понимают, что временное снижение зарплат мера необходимая, но эффективная — она поможет сохранить финансовую стабильность клубов и лиг. Это касается не только игроков, но и клуба в целом.
Сейчас мы находимся на этапе переговоров с командой и тренерским штабом, по клубу оптимизационные процессы уже запущены», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 1 апреля 2020
-
20:51
-
20:24
-
20:16
-
20:09
-
20:06
-
20:02
-
19:55
-
19:54
-
19:44
-
19:33
-
19:28
-
19:27
-
19:08
-
19:02
-
18:45
-
18:40
-
18:27
-
18:26
-
18:13
-
18:06
-
17:54
-
17:47
-
17:32
-
17:30
-
17:17
-
17:15
-
17:12
-
16:57
-
16:41
-
16:39
-
16:09
-
16:08
-
15:53
-
15:47
-
15:41