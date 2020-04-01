«Зенит» ведёт переговоры с командой и тренерским штабом о сокращении зарплаты

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что клуб ведёт переговоры с командой о снижении зарплат на период карантина из-за пандемии коронавируса.

«Временная остановка соревнований лишила всю спортивную индустрию большей части дохода, экономические сложности коснулись всех без исключений, очевидно, что даже лидеры европейского футбола вынуждены предпринимать антикризисные меры. Например, в «Барселоне» зарплаты игрокам сократили до 70%. Мы тоже прорабатываем комплекс мер по снижению расходов клуба.



Каждый в „Зените“ осознает серьезность ситуации и ее возможные последствия: все понимают, что временное снижение зарплат мера необходимая, но эффективная — она поможет сохранить финансовую стабильность клубов и лиг. Это касается не только игроков, но и клуба в целом.



Сейчас мы находимся на этапе переговоров с командой и тренерским штабом, по клубу оптимизационные процессы уже запущены», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.