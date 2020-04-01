«Крылья» — о ликвидации: если это была попытка пошутить, то она получилась очень неудачной

«Крылья Советов» опровергли информацию о возможной ликвидации клуба после проверки Счетной палаты.

«В ряде СМИ появилась информация о том, что по итогам проверки Счетной палаты Самарской области в ближайшее время клуб будет ликвидирован. Это не соответствует действительности.

Счетная палата проводила проверку «Крыльев» за период с 2017-го до начала 2019 года. Выявленные нарушения относятся к периоду прошлых лет. Люди, допустившие данные нарушения, больше в «Крыльях» не работают. Подобных нарушений в 2019 году клуб не допускал, что подтверждается в том числе и материалами проверки счетной палаты.

За 2019 год «Крылья» ликвидировали задолженности по заработной плате перед персоналом и спортсменами, урегулировали претензии от поставщиков и провели работу по реструктуризации кредитов, полученных клубом в предыдущие годы.



Стоимость чистых активов в 2019 году также выросла на 155,5 млн рублей. На сегодня никаких исков о банкротстве или ликвидации «Крыльев Советов» нет, для этого нет никаких оснований. Несмотря на то, что сегодня 1 апреля, считаем, что СМИ нужно профессиональнее относится к своей работе и тщательно проверять публикуемую информацию. Если это была попытка пошутить, то она получилась очень неудачной", — говорится в заявлении клуба.

Ранее специалисты Счётной палаты Самарской области пришли к выводу, что финансирование «Крыльев Советов» из бюджета региона не приносит должных результатов. По их словам, больше четырёх лет размер долгов «Крыльев» превышает стоимость всего имущества клуба, стоимость чистых активов остаётся отрицательной, а по закону это может привести к принудительной ликвидации клуба.