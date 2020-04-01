Дибала: мои слова о Месси? Я должен был сказать их по-другому

Нападающий сборной Аргентины и «Ювентуса» Пауло Дибала заявил, что не собирался критиковать партнёра по национальной команде форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

«Мои слова о нём? Я должен был сказать как-то иначе. Были люди, которые поняли мои слова неправильно. Никогда не пытался критиковать партнёра по команде, просто хотел улучшить ситуацию. Даже говорил об этом с Лео», — цитирует Дибалу Mundo Deportivo.

Дибала признавался, что ему нелегко играть с Лионелем Месси. Форвард «Ювентуса» говорил, что их отношения нельзя назвать превосходными.

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси принял участие в челлендже «Оставайся дома». Футболист опубликовал на своей странице в «Инстаграме», как чеканит рулон туалетной бумаги. Видео можно посмотреть на «Чемпионате».