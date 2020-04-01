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Дзюба: «Зенит» может оштрафовать на месячную зарплату за нарушение правил карантина

Дзюба: «Зенит» может оштрафовать на месячную зарплату за нарушение правил карантина
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба сообщил, что руководство петербургского клуба запретило футболистам выходить из дома на время карантина, который был введён в связи с пандемией коронавируса.

«Я постоянно мою руки и никуда вообще не выхожу. Всё больше на жене. Выходить можно только экстренно. У нас строжайший запрет от «Зенита»: можно выйти только в аптеку или в магазин. Вплоть до штрафов. Какой? Я не знаю. Может быть, месячная зарплата. Всё очень строго», — сказал Дзюба в прямом эфире в «инстаграме» Тины Канделаки.

Напомним, что Российская Премьер-Лига приостановлена до 31 мая. Также приостановлены Лига чемпионов, Лига Европы и все европейские чемпионаты, кроме Беларуси. Чемпионат Европы — 2020 перенесён на 2021 год.

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