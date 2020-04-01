Дзюба: женщина должна ждать принца, не размениваться. Она может кокетничать, но не более

Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба во время прямого эфира на странице генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки в «Инстаграме» поделился мнением об отношениях между мужчинами и женщинами.

«Я поехал к своей жене в Нижний Новгород, была зима, я просто сел в машину и поехал к ней, впервые было такое, не понимал, что делаю. Что-то тронуло, нужно было разобраться, увидев её.

Моё понимание — женщина должна ждать своего принца, а не размениваться. Есть определённые грани, ты можешь заигрывать, кокетничать, но не более. Был горд, что моя сестра вышла замуж девочкой. Увидел как-то, что сестра обнимается с парнем, очень сильно разозлился", — сказал Дзюба.

Дзюба вместе со своей женой Кристиной воспитывает сына Никиту.