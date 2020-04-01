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Дзюба: пусть мне лучше скажут: «Ты несёшь хрень», чем «Давай-давай»

Дзюба: пусть мне лучше скажут: «Ты несёшь хрень», чем «Давай-давай»
Футбол / РПЛ 0

Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артём Дзюба признался, что больше всего ценит в людях честность и искренность.

«В людях самое ценное, чтобы они были такими, какие есть – без масок, не идеальные, с пороками, но они настоящие. Пусть они заблуждаются или неприятны, неудобны или даже раздражают. Но зато ты знаешь, что он скажет, что думает. Потому что он хочет быть искренен, а не потому что баран.

Я лучше скажу правду не потому, что мне надо больше всех, а потому что это что-то некрасиво. Пусть люди лучше скажут мне: «Ты несёшь какую-то хрень», чем те, кто будут говорить: «Давай, давай». Личности – честные люди, а не те, кто идёт за стадом", — сказал Дзюба во время прямого эфира на странице генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки в «Инстаграме».

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