Дзюба: Трахтенберг — уникальная личность, как истинный еврей, умеет рассказывать анекдоты

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба поделился мнением о бывшем директоре департамента по связям с общественностью «Спартака" Леониде Трахтенберге.

«Леонид Трахтенберг — уникальная личность. Как истинный еврей, умеет рассказывать анекдоты. Он рождён для них. Меня разорвал вот этот его анекдот: «К светской даме пришли такие же дамы аристократического вида. Хозяйка показывает картины и говорит – вот мой попугай. А попугай говорящий: «Здравствуйте, дамы, что вы хотите?» Все от него в восторге. А ещё он взял и встал на одну лапку. Присутствующие восхищаются, и тут одна дама спрашивает: «А если вторую отпустит, что будет?». Попугай отвечает: «Дура, я же упаду», — рассказал Дзюба в прямом эфире в «инстаграме» Тины Канделаки.