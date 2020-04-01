Дзюба: не хочу иметь ничего общего с Малафеевым и никому не советую
Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артём Дзюба высказался о бывшем голкипере питерцев Вячеславе Малафееве.
«Если говорить о финансах, то, на мой взгляд, всегда выгодно вкладываться в недвижимость. Но своих секретов я не расскажу. Советовался ли с Малафеевым? Я с ним ничего общего не имею и иметь не хочу, никому советую. Мне кажется, его бизнес не процветает, но точно не знаю», — сказал Дзюба во время прямого эфира на странице генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки в «Инстаграме».
Малафеев на протяжении всей карьеры выступал за петербургский «Зенит». Заслуженный мастер спорта России, с 2003 по 2012 год играл за сборную России. В конце футбольной карьеры занялся бизнесом, владеет агентством недвижимости.
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