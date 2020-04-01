Дзюба: если бы была возможность, я бы выбрал играть за «Реал»

Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба рассказал, что мечтает выступать за мадридский «Реал».

«С детства был поклонником мадридского «Реала», там играли Рауль, Карлос, Редондо, Роналдо. Была бы возможность, выбрал бы играть за них», — сказал Дзюба в прямом эфире в «инстаграме» Тины Канделаки.

Артём Дзюба — воспитанник московского «Спартака». В «Зенит» перешёл летом 2015 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 31-летний футболист принял участие в 21 матче Российской Премьер-Лиги (19 — в основном составе), в которых стал автором 13 забитых мячей (четыре — с пенальти) и отдал девять результативных передач. Контракт игрока с клубом из Санкт-Петербурга действует до лета 2020 года.