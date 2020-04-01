«Тайна Коко» и «Служебный роман». «Сочи» назвал фильмы, рекомендуемые игроками
«Сочи» в официальном «твиттере» пошутил о фильмах, которые могли бы порекомендовать болельщикам футболисты команды.
«Боролись с собой, как могли, но без шуток тяжело. Вот вам небольшая киноподборка на вечер 1 апреля. Тем более что смотреть фильмы сейчас модно», — говорится в сообщении. В твите есть тег #ПервоеАпреля.
В клубе считают, что форвард Александр Кокорин порекомендует мультфильм «Тайна Коко», защитник Адиль Рами — сериал «Спасатели Малибу», нападающий Антон Заболотный — фильм «Я — легенда», а защитники Никита Калугин и Иван Новосельцев — картину «Служебный роман».
Ранее московское «Динамо» представило первоапрельскую шутку, в которой говорится, что группа игроков команды может на правах аренды перейти в минское «Динамо».
«Динамо»: рассматриваем возможность аренды 5 футболистов в Беларусь
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