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Ибрагимович: сам не знаю, что хочу делать дальше

Ибрагимович: сам не знаю, что хочу делать дальше
Футбол / Италия 0

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал информацию о том, что может покинуть итальянский клуб.

«Посмотрим. Я сам не знаю, что хочу делать дальше. Каждый день происходит что-то новое. Например, кто мог предвидеть коронавирус? Нам просто нужно жить и радоваться жизни, не нужно слишком много беспокоиться. У меня есть семья, о которой нужно заботиться. Они в порядке, я тоже», — приводит слова Ибрагимовича Svenska Dagbladet.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович покинет команду по окончании нынешнего сезона. По информации источника, 38-летний футболист разочарован изменениями в руководстве клуба и недоволен планом генерального директора «россонери» Ивана Газидиса.

Златан вернулся в «Милан» зимой на правах свободного агента, подписав контракт на полгода. В ходе своей карьеры он выступал также за «Мальмё», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «Милан», «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».

La Gazzetta dello Sport: Ибрагимович покинет «Милан»
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