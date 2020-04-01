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Ткаченко: у Дзюбы амнистия за чемпионат мира, пусть несёт всякую чушь

Ткаченко: у Дзюбы амнистия за чемпионат мира, пусть несёт всякую чушь
Футбол / РПЛ 0

Глава компании ProSportsManagement Герман Ткаченко отреагировал на критику со стороны нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы.

Футболист сборной России в недавнем интервью назвал Ткаченко чемпионом мира среди лицемеров и отметил, что тот «будет улыбаться, целоваться, а потом воткнёт нож в спину».

«Дзюбе ничего отвечать не буду, у него амнистия за чемпионат мира. Принёс нам всем тогда радость, пусть теперь несёт всякую чушь», — сказал Ткаченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Клиентами Ткаченко являются такие известные футболисты, как Фёдор Смолов, Эльдор Шомуродов, Олег Шатов, Артур Юсупов, Андрей Мостовой, Егор Бабурин, Михаил Кержаков, Сердер Сердеров и другие.

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