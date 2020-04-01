Федун: договориться с игроками «Спартака» о снижении зарплат было несложно

Владелец «Спартака» Леонид Федун сообщил, что футболисты московского клуба с пониманием отнеслись к предложению о снижении зарплаты на 40 процентов на время паузы в чемпионате России.
«Договориться с игроками было несложно. Сейчас все понимают, что футбол, как и любая другая сфера жизни, находится в крайне тяжёлой ситуации. Ребята пошли навстречу. Нужны подвижки со всех сторон. Мы же не имеем никаких доходов — ни от спонсоров, ни от рекламы. Спасибо игрокам за такой шаг!
Будет ли доигран сезон? Не знаю, не знаю… Сегодня как раз пройдут консультации с УЕФА. Но большие клубы боятся потерять спонсорские контракты. А для нас спонсорский контракт с телевидением — погрешность… Не знаю, как всё будет развиваться. Пока просвета до мая не видно», — приводит слова Федуна «Спорт-Экспресс».
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