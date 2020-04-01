«Ахмат» продлил карантин ориентировочно до 2 мая

Пресс-служба грозненского «Ахмата» сообщила, что клуб продлил карантин, который был введён в связи с угрозой распространения коронавируса.

«Ахмат» принял решение продлить карантин ориентировочно до 2 мая в связи с продлением приостановки РПЛ до 31 мая и ухудшением эпидемиологической обстановки. Точная дата возобновления тренировочного процесса будет определена по складывающейся ситуации в связи с распространением COVID-19, о чём футболисты будут проинформированы. Игроки получили индивидуальные программы и рекомендации от тренерского штаба и клубных врачей, и будут заниматься самостоятельно в режиме самоизоляции», — сообщается на официальном сайте «Ахмата».

«Ахмат», набрав в 22 матчах 20 очков, занимает последнее место в РПЛ.