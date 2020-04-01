Дибала рассказал, как «Ювентус» помогал ему в лечении коронавируса

Аргентинский нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала рассказал, как туринский клуб помог ему лечиться от коронавируса.
«Немало людей умирает в Италии ежедневно, всё очень плохо. Мы не можем с этим справиться, поэтому многие страны прислали сюда своих врачей. Это правда, вы должны быть осторожны. Люди должны оставаться дома.
У меня был сильный кашель, я чувствовал усталость. Когда спал, я замерзал. Сначала я не думал о том, что это может случиться. Но заболели два товарища по команде, а последним оказался я. У нас с женой были головные боли, но в этой ситуации желательно самому ничем не лечиться. Клуб выдал нам витамины, и со временем мы почувствовали себя лучше. Это психология: сначала ты напуган, но потом всё нормально. Сейчас у нас нет никаких симптомов» — цитирует Дибалу Mirror.
Ранее Дибала рассказал, как справляется с коронавирусом. Дибала — третий игрок «Ювентуса», заразившийся коронавирусом. Ранее COVID-19 выявили у защитника «старой синьоры» Даниэле Ругани и хавбека Блеза Матюиди.
- 1 апреля 2020
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