«Он говорил: Фарфан никогда не заиграет! Скучаю по Юрию Палычу». Геркус о спорах с Сёминым

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал о работе с наставником «железнодорожников» Юрием Сёминым.



«На Совете директоров мы с ним сидели обычно друг рядом с другом, он слева от меня. Не стоит его демонизировать, он нормально себя вёл. Сидит и аккуратно так: «Не надо нам чемпионскую команду ослаблять». Говорю: «Юрий Палыч, ну допустим, не будем. Что делаем тогда? Никого не покупаем?» Он в ответ: «Ну нет, усиливаться надо». Но так же не бывает. Спорили, конечно, не соглашались. У него своя правда, у меня своя.



Где-то в глубине души скучаю по Юрию Палычу. Вы неправильно представляете наши отношения. Конечно, ему нужно было оттеняться в прессе, но мы нормально общались. Вместе летали на матчи, жили в отелях, на сборах, сидели за одним столом, игроков обсуждали. По разному бывало. Зимой 2016 года было горячо. Он говорил мне: «Да Фарфан никогда в жизни не заиграет!» А я ему: «Юрий Палыч, да это Бассагог ваш фуфло, а с Фарфаном всё будет в порядке!» У нас выбор был: Бассагог или Фарфан. Но за Бассагога «Ольборг» заломил € 4 млн, потому что там уже китайцы были на горизонте», — сказал Геркус в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Вторую часть интервью с Геркусом читайте на «Чемпионате» в ближайшее время