«Сказали: с деньгами порешаем». Геркус рассказал, почему Кверквелию не продали «Лестеру»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал, что «Лестер» хотел купить защитника «железнодорожников» Соломона Кверквелию.



«Был прекрасный момент. Большой интерес к нашему клубу. «Лестер» предлагал за Кверквелию 15 млн фунтов. Меня никто не поддержал, хотя я говорил, что такого предложения может больше не появиться. За Рыбуся во Франции давали 5 млн. Мы его брали за 1,5 млн.



Юрий Палыч сказал: «Из чемпионской команды не трогаем никого. Всех продлеваем!». Я сказал, что против: всех, кто точно играть не будет, надо убрать. Но он сказал, что считает иначе, и все остальные ответили: «Ну давайте сделаем так, как говорит Юрий Палыч». Говорю: «Давай-то давайте, но с деньгами как?». А они: «С деньгами порешаем, РЖД поможет». Я докладывал, что, если не продавать игроков, бюджет будет дефицитный, будет тяжело. Всё это есть в документах. А потом рассказывают, что с финансовым состоянием не очень. Если принимать такие решения...», — рассказал Геркус в эксклюзивном интервью «Чемпионату».