Хадсон-Одои — о коронавирусе: «Сначала думал, что это просто температура»

Нападающий лондонского «Челси» Каллум Хадсон-Одои рассказал о своём самочувствии после излечения от коронавируса.



«Чувствую себя прекрасно. У меня был вирус, от которого я вылечился. Я снова в форме, снова чувствую себя самим собой, так что всё хорошо.

Три недели назад я почувствовал небольшое повышение температуры и подумал, что это немного необычно. На следующий день я снова чувствовал себя нормально. Думал, что это просто температура, но, очевидно, это было не так. Сказал себе, что симптомы не такие уж плохие.

Все спрашивали меня, как я поживаю, поддерживали меня, говорили: «Кэл, выздоравливай скорее, надеемся, что ты в порядке». Приятно знать, что за тобой стоят твои товарищи по команде, поддерживают тебя, следят за твоим самочувствием, ободряют тебя», — приводит слова Хадсона-Одои пресс-служба «Челси».