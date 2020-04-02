«Все под контролем и достойны «Локо». Список кандидатов Кикнадзе на замену Сёмину в 2017-м

Бывший генеральный директор Илья Геркус рассказал, что в 2017 году совет директоров клуба рассматривал нескольких кандидатов на замену главному тренеру Юрию Сёмину.

«Наши отношения с Кикнадзе складывались весьма конструктивно. Он задавал вопросы на совете директоров и занимал активную позицию. Советовал, интересовался. Входил в трансферный комитет, оценивал наши решения, предлагал свои — и по игрокам, и по тренерам. Например, в 2017 году. Предлагал кандидатуры тренеров.



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По тренерам:



1. Рейнальдо Руэда (Колумбия), Reinaldo Rueda.



2. Армин Фе (Германия), Armin Veh



3. Крис Коулман (Уэльс), Chris Coleman Все они под контролем и достойны Локо. При необходимости вышлю детали… А» (авторские орфография и пунктуация сохранены. — Прим. «Чемпионата»).

Я не стал уточнять, что значит под контролем. Это не мои слова, лучше задать эти вопросы по адресу. Отдал список спортивному директору. Он сказал, что не совсем подходящие люди. Лишь этот Фе вроде ничего. Это же не секрет, что мы обсуждали позицию тренера. Я решил оставить Сёмина. Это была моя прерогатива как президента», — сказал Геркус в эксклюзивном интервью «Чемпионату».