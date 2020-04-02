Геркус: финансирование «Локо» РЖД уменьшилось на 20% с 2016 года. Пришлось брать кредит

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал, что компания РЖД уменьшила финансирование клуба с 2016 года.



«Чтобы было понятно, финансирование РЖД начиная с 2016 года уменьшилось. Процентов на 20. Доходы уменьшились, а расходы остались прежними. В 2016-м эту дырку в бюджете закрыли продажей Ниасса, а потом не получалось. Дефицит был и даже слегка увеличивался.



Ничего страшного в этом нет, это реалии бизнеса, но кредит брать пришлось. Один месяц в год жили в кредит, потом гасились, в следующем ноябре-декабре снова брали. В этом нет ничего страшного, это нормальная жизнь для футбольного клуба. Постепенно наращивали собственные доходы. Рано или поздно вышли бы на бездефицитный бюджет.



Надо иметь в виду, что все кредиты всегда одобряются советом директоров в письменном виде. Это прописано в уставе. Более того, банк не может выдать кредит без решения совета директоров. Так что решение о кредитах коллективное», — рассказал Геркус в эксклюзивном интервью «Чемпионату».