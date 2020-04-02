Геркус: считается, если работаешь в футбольном клубе, априори воруешь. Это унизительно

Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус опроверг слухи о мошенничестве в клубе.



«Часть денег «Локомотива» утекла Березняку (работал с Геркусом во время его шефства в «Локомотиве». — Прим. «Чемпионата»)? Кто вам такое сказал? Это ложь и клевета. В нашей отрасли много негодяев, которые анонимно распускают слухи. Отношение к футбольным менеджерам предвзято — считается, если ты работаешь в футбольном клубе, то априори воруешь деньги. Это несправедливо и нечестно. Это дискриминация, это унизительно. Потому что есть презумпция невиновности. К слову, я и сам готов подать встречный иск к «Локомотиву» о возмещении морального вреда», — сказал Геркус в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

«Кикнадзе предлагал трёх кандидатов на замену Сёмину». Вторая часть интервью с Геркусом Первую «Локомотив» оставил без комментариев.