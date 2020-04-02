Игрок «Норвича» в «инстаграме» случайно показал порносайт. Его высмеяли фанаты

Швейцарский защитник «Норвич Сити» Тимм Клозе опубликовал в своём «инстаграме» историю о том, как он смотрел мультфильм на стриминоговом сервисе Netflix. В браузере футболиста при этом была открыта вкладка с сайтом Pornhub.

Болельщики «Норвича» не оставили без внимания визит игрока на порносайт. «Похоже на то, что Клозе наслаждается карантином», — пошутил Canary Cast в «Твиттере».

«Клозе нашел себе занятие в то время, когда нет футбола», — написал DoodyBCFC.

«Так, теперь мы все знаем, что делал Клозе, чтобы скоротать время», — добавил Ian Hastings.



Швейцарский защитник «канареек» провёл 36 матчей во всех турнирах в этом сезоне. После 29 туров английской Премьер-лиги «Норвич» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко.