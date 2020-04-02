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АПЛ: футбол возобновится тогда, когда станет безопасно

АПЛ: футбол возобновится тогда, когда станет безопасно
Футбол / Англия 0

Руководители Английской Премьер-лиги, Английской футбольной лиги (EFL) и Ассоциации профессиональных футболистов (LMA) опубликовали на официальном сайте АПЛ заявление о текущей ситуации в английском футболе, связанной с пандемией коронавируса.

«АПЛ, EFL и PFA организовали встречу, на которой обсудили ряд проблем, вызванных эпидемией COVID-19. На совещании сошлись во мнении, что здоровье нации, в том числе футболистов, тренеров, персонала клубов и болельщиков, приоритетно. Все согласились, что футбол должен вернуться лишь тогда, когда это будет безопасно для всех. В ближайшие 48 часов мы обсудим зарплаты игроков и возобновление сезона», — говорится в заявлении.

Розыгрыш АПЛ, как и других крупных спортивных турниров, приостановлен из-за эпидемии COVID-19.

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