Ла Лига подготовила план возобновления тренировок для клубов

Ла Лига приготовиладля клубов чемпионата Испании план по возвращению к тренировкам после того, как карантин, связанный с пандемией коронавируса, сообщает AS.

Программа состоит из четырёх этапов: подготовительные занятия, индивидуальные занятия, тренировки в трёх группах по восемь игроков и только после этого — полноценные тренировочные сессии полными составами. Доступ на базы команд получат отдельные уполномоченные лица.

Кроме того, за трое суток до возобновления тренировок, все игроки и люди, проживающие с ними, пройдут тестирование на коронавирус.

Чемпионат Испании, как и другие крупные спортивные соревнования, приостановлен из-за пандемии COVID-19. На данный момент в Ла Лиге сыграно 27 туров, с 58 очками лидирует «Барселона».