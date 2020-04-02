Ла Лига подготовила план возобновления тренировок для клубов
Ла Лига приготовиладля клубов чемпионата Испании план по возвращению к тренировкам после того, как карантин, связанный с пандемией коронавируса, сообщает AS.
Программа состоит из четырёх этапов: подготовительные занятия, индивидуальные занятия, тренировки в трёх группах по восемь игроков и только после этого — полноценные тренировочные сессии полными составами. Доступ на базы команд получат отдельные уполномоченные лица.
Кроме того, за трое суток до возобновления тренировок, все игроки и люди, проживающие с ними, пройдут тестирование на коронавирус.
Чемпионат Испании, как и другие крупные спортивные соревнования, приостановлен из-за пандемии COVID-19. На данный момент в Ла Лиге сыграно 27 туров, с 58 очками лидирует «Барселона».
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