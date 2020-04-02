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Гари Невилл: Фергюсон почти никогда не подписывал готовых звёзд

Гари Невилл: Фергюсон почти никогда не подписывал готовых звёзд
Футбол / Англия 0

Телеэксперт и бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл, выступавший за эту команду с 1995 по 2007 год, рассказал о подходе легендарного тренера «МЮ» сэра Алекса Фергюсона к трансферам.

«Фергюсон всегда держал в голове три варианта усиления команды. Сначала он смотрел, кого из молодых игроков, которых можно было бы подключить к основе. Затем — на лучших игроков чемпионата Англии, которые могли бы сделать команду лучше на многие годы. Это, например, Стив Брюс, Гари Паллистер, Рио Фердинанд, Уэйн Руни, Робин ван Перси. Зате он смотрел на иностранных футболистов, которые могли вырасти в отличных игроков. Это, например, Неманья Видич, Патрис Эвра, Петер Шмейхель, Уле-Гуннар Сульшер, Криштиану Роналду. Готовых звёзд он подписывал редко. В этом на него, кстати, похож Гвардиола», — приводит слова Невилла Sky Sports.

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