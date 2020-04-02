Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Ван Перси станцевал с мячом вместе с сыном

Ван Перси станцевал с мячом вместе с сыном
Футбол / Прочие турниры 0

Бывший футболист сборной Нидерландов Робин ван Перси опубликовал в «Твиттере» пост с видео, на котором он вместе с сыном Шакилом исполняет «футбольный танец».

Старший и младший ван Перси под ритмичную музыку исполняют ряд синхронных движений с мячом. Ролик снимался на газоне у дома голландца. Ван Перси сопроводил видео подписью: «Мы не самые лучшие танцоры, но как только мы получаем мяч… Развлекаемся с Шакилом в саду. Будьте в безопасности».

Профессиональная карьера Робина ван Перси прошла с 2001 по 2019 год. Форвард поиграл за «Фейеноорд», лондонский «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и турецкий «Фенербахче». В составе сборной Нидерландов он становился серебряным и бронзовым призёром чемпионатов мира.

«Барселона» может использовать Гризманна в сделке по трансферу Неймара
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020