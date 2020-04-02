Ван Перси станцевал с мячом вместе с сыном
Бывший футболист сборной Нидерландов Робин ван Перси опубликовал в «Твиттере» пост с видео, на котором он вместе с сыном Шакилом исполняет «футбольный танец».
Старший и младший ван Перси под ритмичную музыку исполняют ряд синхронных движений с мячом. Ролик снимался на газоне у дома голландца. Ван Перси сопроводил видео подписью: «Мы не самые лучшие танцоры, но как только мы получаем мяч… Развлекаемся с Шакилом в саду. Будьте в безопасности».
Профессиональная карьера Робина ван Перси прошла с 2001 по 2019 год. Форвард поиграл за «Фейеноорд», лондонский «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и турецкий «Фенербахче». В составе сборной Нидерландов он становился серебряным и бронзовым призёром чемпионатов мира.
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