В MLS зарегистрировали первый случай заражения футболиста коронавирусом

В MLS выявлен первый футболист, заражённый коронавирусной инфекций. Тест игрока «Филадельфии Юнион» показал положительный результат.

«Сегодня мы хотим сообщить, что игрок «Филадельфии» сдал положительный анализ на коронавирус. Медицинский персонал клуба напрямую сотрудничал с медицинскими работниками здравоохранения для лечения игрока, у которого появились лёгкие симптомы. Сейчас он чувствует себя хорошо и пребывает в хорошем настроении. Игрок соблюдает необходимые правила изоляции. Никаких других случаев или симптомов в клубе на данный момент выявлено не было», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

На данный момент из-за вируса SARS-CoV-2 практически все соревнования по всему миру приостановлены. Впервые вспышка коронавируса была выявлена в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ объявила эпидемию пандемией. На сегодняшний день по всему миру зафиксировано более 930 тыс. случаев инфицирования, из которых 47 тыс. человек погибло.